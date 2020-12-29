Son dakika haberleri: Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

29.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:49
Son dakika haberleri: Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Keşan'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Belirlenen adresteki H.E. isimli şahsa ait ikamette arama yapan polisler, poşetler içerisinde 3.48 gram bonzai maddesi, 2.41 gram kenevir tohumu ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:49:54. #1.14#
title