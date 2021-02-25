Son dakika haberleri | Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ceza

Edinilen son dakika gelişmesine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kuralını ihlal eden 91 kişiye toplam 340 bin 720 lira ceza kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kuralını ihlal eden 91 kişiye toplam 340 bin 720 lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dün asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulamada, 80 araç ve 380 kişinin sorgusu gerçekleştirildi. 15 araç sürücüsüne 8 bin 422 TL idari para cezası kesildi. Polis, 4 kişide ise 17 fişek uyuşturucu madde ele geçirdi.Müşteri kabul ettiği belirlenen bir iş yerine 3 bin 150 lira ceza verilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kuralını ihlal eden 91 kişiye toplam 340 bin 720 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL