Son dakika haberleri... Kerkük'te eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberleri... Kerkük'te eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kerkük'te eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika habere göre Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin alınan ihbar üzerine kentteki bir adrese baskın düzenlediğini belirtti.

"Kerkük'ün Panca Ali semtinde polis güçleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 2 DEAŞ mensubu yakalandı." diyen Kemal, teröristlerin eylem hazırlığında olduğunu söyledi.

Kemal ayrıca söz konusu adreste çok sayıda silah, mühimmat ve eylem için kullanılacak bazı malzemeler ele geçirildiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlendiğinin duyurulmasının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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