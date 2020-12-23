Son dakika haberleri: Kerkük'te DEAŞ'a ait çok sayıda roket ve silah ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Kerkük'te DEAŞ'a ait çok sayıda roket ve silah ele geçirildi

23.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:10
Son dakika haberleri: Kerkük'te DEAŞ'a ait çok sayıda roket ve silah ele geçirildi

Son dakika haberleri: Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 15 roket ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 15 roket ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak federal polis gücü tarafından kentin güneyindeki Mansuriye bölgesinde başlatılan operasyonda, DEAŞ'a ait 15 roket ile pek çok roketatar ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda imha edilen sığınaklarda da örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğu aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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