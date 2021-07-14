Son dakika haberleri: Kerkük'te "14 Temmuz Türkmen katliamı" şehitleri için anma töreni düzenlendi
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Son dakika haberleri: Kerkük'te "14 Temmuz Türkmen katliamı" şehitleri için anma töreni düzenlendi

Son dakika haberleri: Kerkük'te '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Irak'ın Kerkük kentinde 62 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen yüzlerce Türkmen, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in de katıldığı törenle anıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde 62 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen yüzlerce Türkmen, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in de katıldığı törenle anıldı.

Kerkük Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, Büyükelçi Güney'in yanı sıra Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmen siyasi parti başkan ve temsilcileri, yerel yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

ITC Başkanı Turan, burada yaptığı konuşmada, "14 Temmuz katliamı" şehitlerini anma törenine ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in katılmasının Irak, Kerkük ve Türkmenlere anlamlı mesaj taşıdığını söyledi.

Katliamın üzerinden 62 yıl geçmesine rağmen Türkmenlerin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu aktaran Turan, Türkmenlerin şehitlerine yönelik hürmet ve vefa borçlarının bir ifadesi olarak anma törenine yoğun katılım gösterdiklerini dile getirdi.

Türkmenlerin Irak'ta müteakip hükümetlerin sürdürdüğü göz ardı politikalarına rağmen her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu ve bunun bedelini ödediğini söyleyen Turan, "Özellikle 2003'te Baas partisinin devrilmesinden sonra Türkmenlerin karşı koymaları olmasaydı Irak şu an 3 ya da 5'e bölünmüştü." dedi.

"Hepimiz özbeöz Türk'üz"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney ise Kerkük ziyaretinde iki farklı duyguyu bir arada yaşadığını belirtti.

Güney, "Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi olarak Iraklı Türklere Kerkük'te ve ilçelerde elimizi uzatıp onlara dokunmanın verdiği onur ve mutluluğu yaşadım. Diğeri bugün anma merasimine katıldığımız Kerkük katliamı şehitlerini yad etme duygusudur. Bu iki duyguyu bir arada yaşamanın güçlüğü içindeyim." diye konuştu.

Büyükelçi Güney, Irak tarihinde Türkmenlerin en mağdur halk olduğunu ve yıllarca sistematik bir şekilde katliamlara maruz bırakıldıklarını, buna rağmen ülkenin bütünlüğünden vazgeçmediklerini vurguladı.

Zamanında Türklerin Orta Asya'dan Balkanlar, Kafkaslar ve Anadolu'ya göç ederken bir kısmının da Irak'a geldiğini belirten Güney, "'Irak Türkmeni' benim çok kabul etmediğim bir tanımlama. Hepimiz özbeöz Türk'üz." ifadelerini kullandı.

ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de Osmanlı Devletinin bu topraklardan çekilmesinden sonra Türkmenlerin varlık mücadelesi verdiğini ve bölgede Türklüğün en ağır bedelini Irak'taki Türkmenlerin ödediğini ifade etti.

14 Temmuz katliamı

Irak'ın Kerkük kentinde 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay tarihe "14 Temmuz Kerkük Türkmen katliamı" olarak geçmişti.

Son dakika haberleri: Kerkük'te '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri: Kerkük'te '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri: Kerkük'te '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri: Kerkük'te '14 Temmuz Türkmen katliamı' şehitleri için anma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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