Son dakika haberleri: Keresteciler sitesinde yangın: 2 atölye ve 1 traktör yandı Bir son dakika haberine göre Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 biçki atölyesi ile 1 traktör yandı.

Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 biçki atölyesi ile 1 traktör yandı. Rüzgarın da etkisiyle zor anların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, merkez İskilip Caddesi üzerinde bulunan Keresteciler Sitesinde akşam saatlerinde henüz bir biçki atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın da kıvılcımlar etraftaki iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra arazöz ve tankerler sevk edildi. Yangının büyüklüğü şehrin yüksek kesimlerinden görülürken İskilip caddesini ise duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayın duyulmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Saat 20.22 sularında İtfaiye Müdürlüğü'ne yangın ihbarı geldiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Ekiplerimiz anında olay yerine intikal ederek yangına müdahale ettiler. Şuanda yangın kontrol altında bir problem yok. Keresteciler atölyesi olduğu için ağaçlık alan. Hedefimiz yangının diğer yerlere sıçramasını önlemekti buda gerçekleşti. Şu anda 16 tane arazöz ve tankerimizle soğutma çalışmaları devam ediyor. Sıkıntılı olan 2 tane biçki atölyesi ile bir tane traktör yanmış. İncelemelerimiz sürüyor. Burada atölyeler birbirine yakın kontrollerimiz sürüyor" dedi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Tugay Göktürk - Bülent Özkaleli/İHA)

Kaynak: İHA