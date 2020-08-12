Son dakika haberleri: Keresteciler sitesinde yangın: 2 atölye ve 1 traktör yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Keresteciler sitesinde yangın: 2 atölye ve 1 traktör yandı

Bir son dakika haberine göre Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 biçki atölyesi ile 1 traktör yandı.

Son dakika haberleri: Keresteciler sitesinde yangın: 2 atölye ve 1 traktör yandı
12.08.2020 22:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:40

Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 biçki atölyesi ile 1 traktör yandı. Rüzgarın da etkisiyle zor anların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, merkez İskilip Caddesi üzerinde bulunan Keresteciler Sitesinde akşam saatlerinde henüz bir biçki atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın da kıvılcımlar etraftaki iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra arazöz ve tankerler sevk edildi. Yangının büyüklüğü şehrin yüksek kesimlerinden görülürken İskilip caddesini ise duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayın duyulmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Saat 20.22 sularında İtfaiye Müdürlüğü'ne yangın ihbarı geldiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Ekiplerimiz anında olay yerine intikal ederek yangına müdahale ettiler. Şuanda yangın kontrol altında bir problem yok. Keresteciler atölyesi olduğu için ağaçlık alan. Hedefimiz yangının diğer yerlere sıçramasını önlemekti buda gerçekleşti. Şu anda 16 tane arazöz ve tankerimizle soğutma çalışmaları devam ediyor. Sıkıntılı olan 2 tane biçki atölyesi ile bir tane traktör yanmış. İncelemelerimiz sürüyor. Burada atölyeler birbirine yakın kontrollerimiz sürüyor" dedi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Tugay Göktürk - Bülent Özkaleli/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi Politika
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Politika
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Spor
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Güncel
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı Politika
Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cenk Eren Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Mert Nobre Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Keresteciler sitesinde yangın: 2 atölye ve 1 traktör yandı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 22:41:38. #1.14#
title