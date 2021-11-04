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Son dakika haberleri... Kerem Özmen, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Kerem Özmen, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

Bir son dakika haberine göre Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında Reese Lynch yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında Reese Lynch yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi. Milli sporcu 6 Kasım Cumartesi günü Küba'dan Andy Cruz Gomez ile final müsabakasına çıkacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem, Hint rakibi Shiva Thapa'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.Yarı finalde karşılaştığı İskoç rakibi Reese Lynch'i geçen Kerem, bu sonuçla gümüş madalyayı da garantilemiş oldu. Milli sporcu, finalde Küba'dan Andy Cruz Gomez ile altın madalya mücadelesi verecek.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son dakika haber | Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

Son dakika haber | Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

 Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında İskoç rakibi Reese Lynch'i yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı...

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında İskoç rakibi Reese Lynch'i yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı...

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