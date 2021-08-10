Son dakika haberleri... Kerbela şehitleri Iğdır'daki Tekelti Dağı zirvesinde anıldı
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Son dakika haberleri... Kerbela şehitleri Iğdır'daki Tekelti Dağı zirvesinde anıldı

Son dakika haberleri... Kerbela şehitleri Iğdır'daki Tekelti Dağı zirvesinde anıldı
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Iğdır'daki Tekelti Dağı zirvesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1382. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır'daki Tekelti Dağı zirvesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin Hicri takvime göre 1382. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kentteki dağcılar, anma etkinliği kapsamında Tuzluca ilçesindeki Akoluk köyünde bir araya gelerek 2 bin 500 rakımlı Tekelti Dağı'na tırmanışa geçti. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen tırmanışta dağcılar, yaklaşık 3 saatte zirveye ulaştı.

Zirvede Arapça "Ya Hüseyin" yazılı pankart ile Türkiye ve Azerbaycan baraklarını açan dağcılar, Kerbela şehitlerini andıktan sonra inişe geçerek programı tamamladı.

Dağcılardan Coşkun Atam, AA muhabirine, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin matemini yaşadıklarını belirtti.

Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Tekelti Dağı'na tırmanış düzenlediklerini anlatan Atam, "Dağcı arkadaşlarımla Tekelti Dağı zirvesinde İmam Hüseyin'in bayrağını dalgalandırdık. Allah'tan bütün Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etmesini diliyorum." dedi.

Akoluk köyü Muhtarı Taşkın Atam da Muharrem ayında Kerbela şehitlerini anmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Muharrem ayı Kerbela'da şehit edilen, Peygamberimizin "ciğerparem" dediği Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği ve Kerbela vakasının yaşandığı günlerdir. Bu nedenle köyümüze gelen dağcılar dağın zirvesinde Hazreti Hüseyin'in ismini zikrettiler. Bu anma etkinliği bizleri ve tüm Müslümanları sevindirmiştir. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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