Son dakika haberleri... Kepez 23 Nisan'ı 'kortej' ile kutlayacak

Son dakika haberine göre Kepez Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için '23 Nisan Korteji' düzenleyecek.

Kepez Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için '23 Nisan Korteji' düzenleyecek. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kortej ile çocuklar evlerinin pencere ve balkonlarından bayram coşkusunu yaşayacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu, gezici eğlence ile Kepezli çocuklara yaşatacak. Sosyal mesafe ve gerekli hijyen kuralları dikkate alınarak hazırlıkların sürdürüldüğü kutlamalar kapsamında Kepez'de '23 Nisan Korteji' düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya hazırlanan Kepez Belediyesi, '23 Nisan Korteji' ile Kepezlilere bir bayram heyecanı yaşatacak. Kortej araçları Türk bayrakları ve renkli balonlarla süslenecek. Gezici Eğlence Tırı da, Kepez'in cadde ve sokaklarına bayram coşkusunu taşıyacak. Başkan Tütüncü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, "Çok sevdiğimiz çocuklarımıza evlerinin pencere ve balkonlarından uzanacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı