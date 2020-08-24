Son dakika haberleri: Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 32 bini aştı Bir son dakika haberine göre Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 32 bin 364'e yükseldi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 32 bin 364'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 179 adet Kovid-19 testi yapıldığını bildirdi. Kagwe, ülkede vaka sayısının 246 artarak 32 bin 364'e ulaştığını belirtti. Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 548'e yükseldiğini kaydeden Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 18 bin 670 olduğunu ifade etti. Kagwe, ülkede tespit edilen vakalardan 8'inin yabancı uyruklu olduğunu aktardı. Artan Kovid-19 vakalarına rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerin yeniden açılmasına izin verdi. Kenya'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü başkent Nairobi'de çalışan yüzlerce doktor, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitmişti. Kaynak: AA