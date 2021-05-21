Son dakika haberleri... Kenya'da Eş-Şebab saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da polis memurlarını taşıyan bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis öldü.
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da polis memurlarını taşıyan bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis öldü.
Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab terör örgütü üyeleri, Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde yola yerleştirdikleri patlatıcıyla polis aracına saldırı düzenledi.
Saldırıda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.
Patlama sonrası 15 polisi taşıyan aracın hasar görerek kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Eş-Şebab militanlarının, Kenya askerlerini 18 Mayıs'ta hedef aldığı saldırısında ise 5 asker hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak