Son dakika haberleri... Kenya'da Eş-Şebab saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Kenya'da Eş-Şebab saldırısında 3 polis hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kenya'da Eş-Şebab saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da polis memurlarını taşıyan bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis öldü.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da polis memurlarını taşıyan bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis öldü.

Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab terör örgütü üyeleri, Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde yola yerleştirdikleri patlatıcıyla polis aracına saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Patlama sonrası 15 polisi taşıyan aracın hasar görerek kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Eş-Şebab militanlarının, Kenya askerlerini 18 Mayıs'ta hedef aldığı saldırısında ise 5 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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