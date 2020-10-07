Son dakika haberleri | Kenya'da 2013'te yapılan alışveriş merkezi saldırısından 2 kişi suçlu bulundu
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Son dakika haberleri | Kenya'da 2013'te yapılan alışveriş merkezi saldırısından 2 kişi suçlu bulundu

07.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:20
Son dakika haberleri | Kenya'da 2013'te yapılan alışveriş merkezi saldırısından 2 kişi suçlu bulundu

Son dakika haberine göre Kenya'da başkent Nairobi'deki lüks alışveriş merkezine 2013'te yapılan silahlı saldırıya ilişkin görülen davada, 2 kişi terör eyleminden suçlu bulundu.

Kenya'da başkent Nairobi'deki lüks alışveriş merkezine 2013'te yapılan silahlı saldırıya ilişkin görülen davada, 2 kişi terör eyleminden suçlu bulundu.

Nairobi'de görülen davada yargılanan 3 kişiden Hussein Hassan Mustafa ve Mohammed Abdi Ahmed, "terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıya yardımcı olduğu" gerekçesiyle suçlu bulunurken, yargılanan diğer şüpheli Liban Abdullahi Omar ise delil yetersizliğinden suçsuz bulunarak 7 yıl sonra serbest kaldı.

140'tan fazla kişinin şahit olarak dinlendiği davada, sanıklar suçlarını kabul etmedi.

Kenya'nın Somali'deki askerlerini geri çekmesini isteyen terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda, 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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