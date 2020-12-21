Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
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Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını

21.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:05

Son dakika haber: Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını Emniyet ekiplerinin bir eve yaptığı baskında onlarca piton yılanı, kentenkele, örümcek ve kurbağa ele geçirdi Kocaeli'nde polis ekipleri tarafından şehir merkezindeki bir eve yapılan baskında çok sayıda yılan, kentenkele, örümcek...

Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını

Emniyet ekiplerinin bir eve yaptığı baskında onlarca piton yılanı, kentenkele, örümcek ve kurbağa ele geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nde polis ekipleri tarafından şehir merkezindeki bir eve yapılan baskında çok sayıda yılan, kentenkele, örümcek ve kurbağa ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir eve baskın yaptı. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramada 16 adet Piton Yılanı, 38 adet değişik cinslerde Kertenkele, 53 Adet değişik cinslerde Örümcek, 2 adet Kurbağa ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Evde bulunan hayvanlara ise el konuldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını
Son Dakika | Polisten bir eve piton yılanı, örümcek ve kertentele baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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