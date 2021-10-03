Son dakika haberleri... Kendisini rahatsız ettiği için öldürmüş

AYDIN (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kendisini rahatsız eden Serkan Aydın'ı bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi Esra Uçak (37) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra Uçak, eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Esra Uçak, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra Uçak'ı gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay sonrası gözaltına alınan Esra Uçak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Uçak ilk ifadesinde, Serkan Aydın'ın kendisini rahatsız etmesi sonucu tartıştıklarını, daha sonra da Aydın'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.