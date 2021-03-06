Son dakika haberleri! Kendisini dolandırmaya çalışan şüpheliyi polise yakalattı; o anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Ali Tankışı (63), telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 'İsmin FETÖ'cülerin üzerinde çıktı' diyerek dolandırmak isteyen H.T.'yi (20), polise yakalattı. Dolandırıcının yakalanma anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yurt dışından emekli Ali Tankışı'ya ulaşan bir kişi, terörle mücadele şube müdürlüğünden aradığını, isminin FETÖ'cülerin üzerinde çıktığını belirterek, bankadaki parasına operasyon kapsamında el konulması gerektiğini söyledi. Ali Tankışı ise telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anladı ve bankada 11 bin TL'si olduğunu, onu da verebileceğini söyledi.

TELEFONU KAPATIP KARAKOLA GİTTİDolandırıcı bunun üzerine parayı Ali Tankışı'ya parolanın ' Vatan ' olduğunu belirtip, parayı getireceği adresi söyledi. Yaşlı adam telefonu kapatıp polis karakoluna giderek yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaşlı adamı seri numaraları alınmış 11 bin TL ile dolandırıcının verdiği adrese bıraktı. Bir süre sonra Ali Tankışı'nın yanına H.T., gelerek parolayı söyleyip 11 bin TL'yi yaşlı adamdan aldı. H.T., parayla uzaklaşmak istediği sırada polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarınca da kaydedilirken, H.T., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.'ALEYKÜMSELAM VATAN'

Yaşadıklarını anlatan Ali Tankışı, tanımadığım bir numaradan arayan kişinin kendisini polis olarak tanıtıp 'İsminin bir yol aramasında FETÖ'cülerin üzerinden çıktı' diyerek bankadaki parasını istediklerini belirterek, "Ben '11 bin liram var' dedim. O da 'Biz o parayı güvence altına alacağız. Parayı çek, dediğimiz yere getir. Parolamız vatan, parolayı söyleyen kişiye parayı teslim et' dedi. Ben de hemen polise gittim ve onlar da sağ olsun çok yardımcı oldu. Dedikleri yere gittim ve yanıma bir genç gelerek 'Selamünaleyküm vatan' dedi, ben de 'Aleykümselam vatan' dedikten sonra parayı çıkarıp teslim ettim. Daha sonra sivil polisler genci hemen yakaladı. Vatandaşlar dolandırıcılara karşı dikkatli olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ