Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon - Haberler
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Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi edip ilaç atan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen...

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi edip ilaç atan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın muayenehanesinde yapılan aramalarda ise diş tedavisinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bir şahsın kendisini dişçi olarak tanıtıp, kurduğu muayenehanede Suriye uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi ettiği ve ilaç sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın muayenehanesine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 1 adet diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 adet otokolov cihazı, 1 adet tansiyon aleti, 10 adet davye, 2 adet makas klemp, 9 adet kompozit dolgu malzemesi, 38 adet dolgu el aletleri, 6 adet elevator, 17 adet presel, 19 adet diş aynası, 1 adet mercekli göz, 1 adet hava kompresörü, 5 adet randevu defteri, 10 kutu tıbbi ilaç, 9 adet alçı kalıbı ve çeşitli diş yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili kendisini dişçi olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon
İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon - Haberler
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