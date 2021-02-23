Son dakika haberleri: Kendisi ve annesini tehdit eden biyolojik babasını öldüren sanığa dava açıldı

Son dakika haberleri... Bahçelievler'de uzun yıllar boyunca kendisine ve annesine şiddet gösteren, ailesini tehdit eden biyolojik babasını öldürdüğü öne sürülen kişi hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bahçelievler'de uzun yıllar boyunca kendisine ve annesine şiddet gösteren, ailesini tehdit eden biyolojik babasını öldürdüğü öne sürülen kişi hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2020'de Bahçelievler'deki 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'in 19 yaşındaki sanık Haydar Mert Kaymaz tarafından silahla öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede, maktulün sanık Kaymaz'ın biyolojik babası olduğu ancak nüfus kaydında baba olarak gözükmediği anlatılarak, sanığın kaydının annesi üzerinde olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Kaymaz, olayda kullandığı silahı maktulden aldığını ve annesine karşı kullanacağı kaygısıyla silahı iade etmediğini söyledi.

Babasının sorun çıkarmasını önlemek için eşiyle birlikte annesinin yanında kaldığını ifade eden Kaymaz, "Annemin evinden olay günü yalnız başıma ayrılarak, evime gittim ve babamın dükkanına ait kasa anahtarı, depo anahtarı, araba yedek anahtarı ve babamın tabancasını bir çantaya koyarak babamın dükkanına gittim. Oraya gitmemdeki amaç, kendisine anahtarlarını ve tabancasını verip bir daha görüşmemekti. Ancak dükkanın önünde beni gördüğünde herhangi bir konuşma geçmeden bana küfür etti. Cüzdanımı çantama koymak için hamle yapmıştım, babam da bu şekilde küfür edince silahı aldım, babama doğru bir el ateş ettim." iddiasında bulundu.

"Maktulü, sanığın babası olarak kabul etmeye imkan yok"

İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine vurgu yapılarak, bu sebeple resmi kayıtlar ve dosya içerisindeki tüm deliller değerlendirildiğinde maktulü sanığın babası olarak kabul etmenin hukuken ve vicdanen imkanının olmadığı kaydedildi.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, maktulün sabıka kaydının iki sayfa olduğu aktarıldı.

İddianamede, maktulün sabıka kayıtlarının hırsızlık, içmek için uyuşturucu bulundurmak, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi yüz kızartıcı pek çok suçtan ibaret olduğu belirtilerek, maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, bu şiddetin çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı kaydedildi.

Sanık Kaymaz'ın annesinin beyanlarına da yer verilen iddianamede, maktulün sanığın annesine şiddet uygulayıp birkaç kez bıçakla yaraladığı ifade edildi.

İddianamede, "Maktulün gerek sanık Haydar Mert Kaymaz'a yönelik (çocukluğu sırasında) gerek annesine yönelik yoğun biçimde şiddet uyguladığı, bu şiddetten korkan sanığın annesinin oturduğu evin dört bir yanına güvenlik amacıyla kameralar yerleştirdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in öldürülmeden kısa bir süre önce iş yeri açtığı, bu iş yerinde sanık Kaymaz'ın da çalıştığı ancak bir süre sonra ayrıldığı aktarılan iddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli olarak uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı anlatıldı.

İddianamede, maktul Sezgin'in sanığa yönelik tehditlerinin artması üzerine sanığın korkudan kendi oturduğu evi eşi ve kızıyla terk ederek, annesinin evinde yaşadığı bildirildi.

"Maktul suç işlemeyi yaşam felsefesi haline getirmiş"

Maktulün, sanığa tehdit mesajları attığına yer verilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in neredeyse tüm yaşamı boyunca suç işlediği, suç işlemeyi adeta yaşam felsefesi haline getirdiği ve işlediği suçlar arasında hırsızlık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu içmek ve bulundurmak eylemleri yoğun bir biçimde yer almıştır. Sanığın bu suçların yanında eski eşine yönelik birlikte yaşadıkları günden itibaren yoğun olarak şiddet eylemleri gerçekleştirmiştir. Maktul, sanık Haydar Mert Kaymaz'a da şiddet eylemleri gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda sanığın sol gözünde görme kaybı olmuş ve maktul, sanığın doğumundan sonra hiçbir şekilde ilgilenmemiştir. Sanığa ve kardeşine anneleri bakıp, büyüterek, nüfusa kaydetmiştir."

İddianamede, maktul Sezgin'in, uzun yıllar cezaevinde kalıp 2015 yılında tahliye olduktan sonra yeniden çocukları ve annelerine ulaştığı anlatılarak, maktulün çocuklarının annesiyle bir araya gelebilmek için çocukları üzerinde yoğun baskı kurduğu belirtildi.

Haksız tahrik indirimi talebi

Maktulün doğduğu tarihten itibaren sanığın kendisi, annesi, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, sanık Haydar Mert Kaymaz'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş