Son dakika haberleri! Kendini bıçakla eve kapatan madde bağımlısı şahıs, özel harekat polisini harekete geçirdi

Son dakika haberlerine göre Kendini bıçakla eve kapatan madde bağımlısı şahıs, özel harekat polisini harekete geçirdi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ailesi ile kavga eden madde bağımlısı bir şahıs, bıçakla kendini eve kapatınca Polis Özel Harekatı harekete geçirdi.