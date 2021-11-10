Son dakika haberleri | Kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre NEVŞEHİR'de evine gittikleri emekli E.T.'yi kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandıran A.B. (24) ve M.D. (26), 44 farklı kameradan 50 saatlik görüntü incelenerek yakalandı.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de evine gittikleri emekli E.T.'yi kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandıran A.B. (24) ve M.D. (26), 44 farklı kameradan 50 saatlik görüntü incelenerek yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli E.T., 13 Ekim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, evine gelip kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından, parça parça olmak üzere toplam 102 bin euro dolandırıldığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 44 farklı kameradan 50 saat görüntü izleyerek dolandırıcıların eşkallerini belirledi. Şanlıurfa'ya kaçtıkları belirlenen dolandırıcılar A.B. ve M.D., düzenlenen operasyonla kaldıkları evde yakalandı. Nevşehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Son dakika haberleri | Kendilerini polis olarak tanıtıp 102 bin euro dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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