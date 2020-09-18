Son dakika haberleri... Kendilerine savcı ve polis gibi tanıtıp vatandaşları dolandıran şebeke üyeleri yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Manisa merkezli İzmir ve İstanbul'da kendini telefonda savcı ve polis olarak tanıtarak 24 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Manisa merkezli İzmir ve İstanbul'da kendini telefonda savcı ve polis olarak tanıtarak 24 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Manisa ve çevresindeki illerde bazı vatandaşların kendilerini telefonda savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucunda kimliği belirlenen 10 şüpheli, Manisa, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların 20 ilde ikamet eden 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA