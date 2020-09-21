Son dakika haberleri | Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı...O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı...O anlar kamerada

Son dakika haberlerine göre Bursa'da bir hırsız, eski bisikletini bırakıp markete giren çocuğun bisikletini çaldı.

21.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:46

Bursa'da bir hırsız, eski bisikletini bırakıp markete giren çocuğun bisikletini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir haftada iki kere bisiklet çalan hırsız, eski bisikletiyle geldiği caddede markete giren bir çocuğun bisikletini gözüne kestirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli ilk olarak markete giren çocuğun kapının önüne bıraktığı bisikleti gözüne kestirdi. Bisiklete yaklaşan hırsız; çocuğu karşısında görünce yoluna devam etti. Çocuğun marketten çıkarak bir dükkana daha girdiğini ve bisikleti de yine kapının önüne koyduğunu gören şüpheli hemen geri dönerek kapının kenarında duran çocuğun bisikletine binerek hızla gözden kayboldu.

Durum üzerine çocuk ailesine haber verdi. Ailesi, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşgalini belirleyen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hakan Gönül/ (İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akbağ Demet Akalın Seren Serengil
Spor Falcao Erol Bulut Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı...O anlar kamerada - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 09:46:35. #1.15#
title