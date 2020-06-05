Son dakika haberleri! Kemer'de kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor
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Son dakika haberleri! Kemer'de kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

Son dakika haberi: Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Son dakika haberleri! Kemer'de kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor
05.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:25

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların yuvalanma alanı olan ve Türkiye'nin en iyi plajları arasında gösterilen Çıralı'da tespit edilen kaçak yapıların da yıkıldığını belirten Topaloğlu, kaçak yapılara göz açtırmayacaklarını aktardı.

Önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de yapılan kaçak yapıların kaliteyi düşürdüğünü vurgulayan Topaloğlu, "Kaçak yapı yapan hiç kimseye taviz vermeyeceğiz. Tespit edilen bütün kaçak yapıların yıkımına son hızla devam ediyoruz. Vatandaşlardan kaçak yapı yapmamalarını istiyoruz. Çıralı önemli bir plajımız, tüm kaçak yapıları yıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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