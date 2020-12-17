Son dakika haberleri: Kemalpaşa Mahallesinde yenilenen park hizmete girdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde bir dönümlük alan üzerinde bulunan ve artık kullanım ömrünü tamamlamış olan çocuk oyun alanını revize etti.

İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde bir dönümlük alan üzerinde bulunan ve artık kullanım ömrünü tamamlamış olan çocuk oyun alanını revize etti. Daha modern ve korunaklı bir hale dönüşen park, yeni görünümüyle hizmete girdi.

İnegöl Belediyesi, bir yandan yeni yaşam alanları oluştururken bir yandan da ömrünü tamamlamış sosyal donatı alanlarını günümüz şartlarına uygun şekilde revize ederek ve modern bir görünüm kazandırıyor. Bu çalışmalar kapsamında Kemalpaşa Mahallesi Onur Sokakta bulunan 1000 metrelik park yenilenerek modern ve korunaklı bir alana dönüştürüldü.

Yapılan çalışmayla park tepeden tırnağa yenilenirken, etrafı da korunaklı şekilde panel çitlerle çevrilerek güvenlik sağlanmış oldu. Eskiyen oyun grupları da yenilendi. Park içerisinde ebeveynlerin bekleyebileceği oturma alanları da oluşturuldu. Çalışma kapsamında parkın hemen yanında bulunan 1500 m2'lik koruluk alanın da etrafı panel çitle çevrilerek korunaklı hale getirildi.

Tamamlanan çalışmayı Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün beraberindeki AK Partili yöneticiler ve Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erde Kaya ile yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Dülger, "Bugün Kemalpaşa Mahallesi Onur Sokaktayız. Burada daha önce yapılan çocuk oyun grupları kullanım ömrünü doldurduğundan, mahalle halkımız ve muhtarlığımızdan gelen talep doğrultusunda oyun grubunu yenileme ihtiyacı duyduk. Alanımız yaklaşık 1000 metrekare2. Yeni oyun grupları, sert zemin ve etrafının panel çit ile çevrilmesiyle çocuklarımız için güvenli bir oyun alanı oluşturmuş olduk. Hemen yan tarafta da yaklaşık 1500 m2 koruluk alanımız var. Bu alanın da etrafını 160 metrelik panel çit ile kapladık. Parkımızdan çıkan eski oyun grubumuzla ilgili de hemen parkın karşısında bulunan anaokulumuzdan gelen talep üzerine Anaokulumuzun bahçesine yerleştirdik. Onları da bir nevi geri kazanmış olduk. Yapılan çalışmanın şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı