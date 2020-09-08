Son dakika haberleri... Kedinin fareyle oyunu kamerada
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Son dakika haberleri... Kedinin fareyle oyunu kamerada

Son dakika gündem haberi: Kilis'te bir kedi, yakaladığı fareyle 30 dakika boyunca oynadı.

08.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:02

Kilis'te bir kedi, yakaladığı fareyle 30 dakika boyunca oynadı. Zaman zaman ölü taklidi yapan fare, kedinin pençelerinden kurtulmayı başaramadı.

Kilis'in Mehmet Sanlı Mahallesi'nde bir kedinin, evin bahçesinde yakaladığı fareyle uzun süre oynaması kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kedinin adeta işkence yaptığı fare ise zaman zaman ölü taklidi yapmasına rağmen kedinin pençelerinden kurtulamadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca fare ile oynayan kedi, zaman zaman elinden kaçırdığı fareyi tekrar tekrar yakalayarak oynamaya devam etti.

Sonunda fareyi ağzına alan kedi, gözlerden kayboldu.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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Son dakika haberleri... Kedinin fareyle oyunu kamerada

Kaynak: İHA

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