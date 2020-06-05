Son dakika haberleri: Kediden korkup otomobile sığınan yılan bulunamadı Son dakika haberleri: Kediden korkup otomobile sığınan yılan bulunamadıAntalya'da kediden korkan yılan, park halindeki B.K.'nın otomobilinin motor bölümüne girdi.

Kediden korkup otomobile sığınan yılan bulunamadı

Antalya'da kediden korkan yılan, park halindeki B.K.'nın otomobilinin motor bölümüne girdi. Otomobiline binemeyen ve büyük panik yaşayan B.K, itfaiye ekiplerine haber verdi. Motor kısmında olduğu belirtilen yılan, bulunduğu yerden çıkartılamadı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesinde meydana geldi. Müstakil evin bahçesinde ortaya çıkan yılan, Tekir cinsi kedi ile karşılaştı. Kedinin bir süre patisiyle oynadığı yılan korkunca park halinde bulunan B.K.'nın otomobilin motor bölümüne girdi. Otomobili çalıştıran B.K. bir süre kaçmasını bekledi. Ancak, sonuç olumsuz olunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde adrese gelen ekipler, yılanı çıkarmak için seferber oldu. Ekipler, önce motoru çalıştırıp, sıcak nedeniyle çıkmasını bekledi. Daha sonra ise el feneriyle motor bölümünde yılanı aradı. Ekipler 30 dakika boyunca yılanı aramasına rağmen bulunamadı.

İtfaiye ekipleri adresten ayrılırken, sürücü B.K. ise bir süre aracı kullanmayacağını söyledi.

Kaynak: DHA