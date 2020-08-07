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Son dakika haberleri | ??Keçiören'de aqua parklar önlem alınarak hizmete açıldı

Son dakika haberleri: Keçiören Belediyesi, açık ve kapalı yüzme havuzlarının ardından Aktepe ve Kalaba mahallelerinde bulunan aqua parkları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak hizmete açtı.

Son dakika haberleri | ??Keçiören'de aqua parklar önlem alınarak hizmete açıldı
07.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:50

Keçiören Belediyesi, açık ve kapalı yüzme havuzlarının ardından Aktepe ve Kalaba mahallelerinde bulunan aqua parkları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak hizmete açtı.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, koronavirüs önlemlerinin hafifletildiği 1 Haziran'dan itibaren açık ve kapalı yüzme havuzlarını hizmete alan belediye, şimdi de Kalaba ve Aktepe mahallelerinde bulunan aqua parkları çocukların kullanımına sundu.

Bu kapsamda havuzda temizlik, dezenfekte ve ölçüm çalışmalarını titizlikle yapan ekipler çocukları aqua parka randevulu bir şekilde sırayla ve kafile halinde alıyor. İlk kafilenin havuzda bulunma süresinin dolmasıyla birlikte havuzu dezenfekte eden ekipler ikinci kafile için sağlıklı bir ortam oluşturuyor.

"Tam donanımlı bakım ve temizlik çalışması yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede, yetişkinlerin ve çocukların yaz sıcağında serinlemesi, güneşlenmesi, günün yorgunluğunu atması ve hoşça vakit geçirmesi için spor tesislerinin konforlu bir ortam sunduğunu bildirdi.

Tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığı Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park'taki yüzme havuzlarının vatandaşın hizmetinde olduğunu anlatan Altınok, şu açıklamalarda bulundu:

"Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesisleri vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Yavrularımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilir. Spora ilgi duyan bir nesil yetiştirdiğimiz takdirde sağlıklı bir toplumun inşası için de büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Bu anlamda ilçemizde bulunan yüzme havuzları ve aqua parklarımızı özenle temizledik, dezenfekte ettik ve salgın önlemlerimizi alarak hizmete açtık. Okul gezilerimiz sırasında, öğretmenlerimizle ve müdürlerimizle takvim oluşturup geçlerimizin belediyemize ait olan yüzme havuzlarından rahatça faydalanabilmeleri hususunda garanti veriyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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