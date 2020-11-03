Son dakika haberleri: Keçiören Belediyesi atık yağları getirenlere çanta hediye ediyor

Son dakika haberleri... Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlatacağımız kampanya ile vatandaşımızın evinde biriktirdiği 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ için bir adet açılıp kapanan...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlatacağımız kampanya ile vatandaşımızın evinde biriktirdiği 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ için bir adet açılıp kapanan alışveriş çantası hediye edeceğiz." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Keçiören Belediyesi 10 litre ve üzeri atık yağ getirene alışveriş çantası hediye edecek.

Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağlar kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışması önlenecek. Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizel ve biyogaza dönüştürülerek yakıt elde edilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için geri dönüştürülebilir her türlü atığın toplandığını aktararak, bu çalışmaların kesintisiz olarak devam ettiğini kaydetti.

Altınok, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan yeni kampanya hakkında ise şunları kaydetti:

"Kampanyamızla vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağlar çantaya dönüşüyor. Evinde bitkisel atık yağ biriktiren veya belediye binamızda yer alan Geri Dönüşüm Danışma birimine 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ getiren herkese anında çanta hediye ediyoruz. Katlanarak buzdolabına yapıştırılabilen çantayı alışverişe giden vatandaşımız kolayca bulabilecek. Kampanya haricinde mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları ve muhtarlıklar aracılığıyla da bitkisel atık yağları topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız '0312 359 10 27' nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattımızı arayabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz