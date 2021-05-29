Son dakika haberleri | Keban'da yıldırım isabet etmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü
Gelen son dakika haberlerine göre Keban ilçesinin Aşağıçakmak köyünde yıldırım düşmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü.
Keban ilçesinin Aşağıçakmak köyünde yıldırım düşmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü.
Aşağıçakmak köyünde yıldırım isabet eden mera alanında yangın çıktı.
Keban Belediyesi, orman itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla yangın söndürüldü.
Yangında, 15 dönüm mera alanı zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan