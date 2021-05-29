Son dakika haberleri | Keban'da yıldırım isabet etmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Keban'da yıldırım isabet etmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Keban'da yıldırım isabet etmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Keban ilçesinin Aşağıçakmak köyünde yıldırım düşmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü.

Keban ilçesinin Aşağıçakmak köyünde yıldırım düşmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü.

Aşağıçakmak köyünde yıldırım isabet eden mera alanında yangın çıktı.

Keban Belediyesi, orman itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla yangın söndürüldü.

Yangında, 15 dönüm mera alanı zarar gördü.

Son dakika haberleri | Keban'da yıldırım isabet etmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Keban'da yıldırım isabet etmesi sonucu merada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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