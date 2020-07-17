Son dakika haberleri: Keban'da Savcı Aslan görevine başladı Bir son dakika haberine göre Keban İlçe Cumhuriyet Savcılığına atanan Mehmet Aslan görevine başladı.

Keban İlçe Cumhuriyet Savcılığına atanan Mehmet Aslan görevine başladı.

Savcı Mehmet Aslan, Keban'ın küçük bir Anadolu ilçesi, insanlarının içten ve saygılı olduğunu söyledi.

Aslan, "Burada güzel bir huzur iklimi var. Temenni ederim ki, bu huzur iklimi her zaman devam eder. Bu güzel huzur ikliminde güzel günler geçirip, güzel duygularla ayrılacağımı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA