Son dakika haberleri! Keban'da Kovid-19 denetimi Son dakika habere göre Elazığ'ın Keban ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Keban Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Selahattin Gümüş, İlçe Toplum Sağlığı Doktoru Özge Yılman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Karaosmanoğlu, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA