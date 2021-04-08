Son dakika haberleri | Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı açığa alındı
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Son dakika haberleri | Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı açığa alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı açığa alındı

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Bayram D. TSK içerisindeki muvazzaf subaylara yönelik FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah açığa alındı. Bayram D. geçtiğimiz yıl Çaycuma ilçesinde görev yaparken Ağustos ayında Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak atanmıştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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