Son dakika haberleri: KDP ve KYB, Irak'taki hükümet görüşmelerine ortak heyetle katılacak

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Bağdat'ta kurulacak yeni hükümetin görüşmelerine ortak bir heyet üzerinden gitme kararı aldı.

KDP ve KYB heyetleri, Erbil'de gerçekleştirdikleri toplantı sonrası ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, toplantıda alınan karar doğrultusunda, Irak'ta hükümet kurma müzakerelerinin iki parti arasındaki ortak bir heyetle başlatılması üzerinde mutabık kalındığı belirtildi.

Irak Meclisi 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapacak

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 30 Aralık 2021'de, yeni parlamentoya 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapma, Meclis Başkanı ve yardımcılarını seçme çağrısında bulunmuştu.

Meclis, ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesinin ardından en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek.

Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek, başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.

Seçimlerin ardından yaşanan gerginlikler sonrası Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 27 Aralık'ta genel seçimlerin sonuçlarını onayladığını bildirmişti.

Irak'ta nihai seçim sonuçlarına göre, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum Partisi 37, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki KDP 31, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siyasetçi Hamis Hançer'e bağlı Azim Koalisyonu 14, KYB ve Goran'dan oluşan ittifak 17, Yeni Nesil Hareketi 9, İmtidad Hareketi 9 sandalye elde etmişti.

AA - Son Dakika Haberleri

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