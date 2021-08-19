Son dakika haberleri: KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor

Son dakika haberleri: KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Sağlık

Son dakika haberlerine göre Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor.

Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Çankırı gibi illerden de hastaların sağlığına kavuşmasına imkan sağlayan ve 6 yıl önce açılan servis 16 yatakla hizmet veriyor.

Hasta ve hasta yakınlarına hizmet veren manevi danışmanının da bulunduğu merkezde hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

"Nörolojik hastalığı olan yatağa bağımlı hastaların tedavilerini yapıyoruz"

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Didem Adahan, AA muhabirine, kliniğin Kasım 2015'te hizmet vermeye başladığını söyledi.

Serviste 3 aile hekimliği uzmanı, 20'ye yakın aile hekimliği asistanı, 10 hemşire, bir yaşlı bakım teknikeri, 5 temizlik personeli, bir manevi danışman, bir sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, eczacı, psikolog ve fizyoterapist bulunduğunu anlatan Adahan, "Öncelikle nörolojik hastalığı olan yatağa bağımlı ve son dönem kanser hastalarının semptomatik tedavilerini yapıyoruz." dedi.

Adahan, palyatif tedavinin, tedavi etmekten öte hastanın yaşam kalitesini yükseltmek amacı taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hasta yakınlarını da eğitiyoruz. Özellikle yoğun bakımdan çıkan, tüple beslenen ya da solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımdan çıkan hastaların hasta yakınlarına, bakım verecek olanlara eğitimlerini palyatif bakım ünitemizde veriyoruz. Çok yoğun bir klinik burası. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de palyatif Kovid bakım gibi çalıştık. Burada Kovid enfeksiyonunu da tedavi ettik. Burada hastalar çok uzun süre yattığı için hasta yakınları için çamaşır makinesi, kurutma makinesi, televizyonların ve oturma gruplarının olduğu çok amaçlı salonumuz var."

Palyatif bakım servisinde manevi danışmanın her gün hem hastalarla hem de hasta yakınlarıyla konuştuğunu anlatan Adahan, talebin çok fazla olduğunu ve yatak sayısını artırarak daha çok kişiye hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Palyatif bakım felsefesi ile hizmet veren birkaç merkezden biri"

Adahan, palyatif bakım felsefesi ile hizmet veren birkaç merkezden birinin hastaneleri olduğunu anlatarak, "Yakın çevredeki illere de hizmet veriyoruz. Kastamonu, Zonguldak, Çankırı, Bolu ve Ankara ile İstanbul'da oturup da ailesi burada olan hastaları palyatif bakım ünitesine kabul ediyoruz. Bizim farkımız palyatif bakım hizmetini gerçek anlamda veriyor olmamız. Ekibimizin işini severek yapması. Bu konuda hastane yönetiminin de büyük katkıları var. Bize çok destek oluyorlar. Ünitemiz palyatif bakım üniteleri içinde parmakla gösterilecek bir ünite." şeklinde konuştu.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi manevi destek uzmanı Hatice Şahin de Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde görev yaptığını aktardı.

Manevi danışmanlık ve rehberliğin, sağlık kuruluşlarındaki hasta, hasta yakınları ve hastane personelini kendi istekleri doğrultusunda manevi ve dini referanslarla destek sunmaya dayandığını vurgulayan Şahin, manevi destek hizmetinin palyatifte her gün yapıldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Gervinho Mustafa Er Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:29:30. #1.16#

title