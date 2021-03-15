Son dakika haberleri: Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı

15.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:21

Son dakika haberleri... Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı Diyarbakır'da limitinden fazla yük yüklenen saman yüklü kamyon, alt geçitten geçemedi.

Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da limitinden fazla yük yüklenen saman yüklü kamyon, alt geçitten geçemedi. Engele takılan saman dolu balyalar yola savrulurken, arkadan gelen araçların durumu son anda fark etmesi faciayı önledi.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 76 AAH 097 plakalı limitinden fazla yük yüklenen kamyon, 4 metrelik alt geçitten geçerken köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan saman dolu balyalar yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, sürücüye aşırı yükten dolayı para cezası uyguladı. Fazla saman çuvalları başka araca aktarılırken, yol temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Son dakika haberleri: Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı
Son dakika haberleri: Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı
Son dakika haberleri: Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı
Son dakika haberleri: Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Nükhet Duru Ayşegül Çınar
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kazaya davetiye çıkarıp limitinden fazla saman yükledi, alt geçide takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:29:30. #1.14#
title