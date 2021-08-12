Son dakika haberleri! Kazakistan ve Pakistan askeri alanda iş birliğini görüştü
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Son dakika haberleri! Kazakistan ve Pakistan askeri alanda iş birliğini görüştü

Son dakika haberleri! Kazakistan ve Pakistan askeri alanda iş birliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Raza ile görüştü.

NUR Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Raza ile görüştü.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Raza, başkent Nur Sultan'da törenle karşılandı. Törenin ardından taraflar arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde, Kazakistan ve Pakistan arasında güncel askeri durumun yanı sıra savaş eğitimi, kadro yetiştirme ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma misyonlarında birlikleri ortak konuşlandırma gibi alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Raza, ayrıca Kazakistan Ulusal Savunma Üniversitesini ziyaret etti.

Son dakika haberleri! Kazakistan ve Pakistan askeri alanda iş birliğini görüştü
Son dakika haberleri! Kazakistan ve Pakistan askeri alanda iş birliğini görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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