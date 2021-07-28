Son dakika haberleri! Kazakistan reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn'i yasakladı
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Son dakika haberleri! Kazakistan reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn'i yasakladı

Son dakika haberleri! Kazakistan reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn'i yasakladı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haber... NUR Kazakistan, sosyal iş ağı olarak bilinen LinkedIn'i reklam ihlalleri gerekçesiyle yasakladı.

NUR Kazakistan, sosyal iş ağı olarak bilinen LinkedIn'i reklam ihlalleri gerekçesiyle yasakladı.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün itibarıyla ülke sınırlarında sosyal paylaşım platformu olan LinkedIn'e erişim yasağı getirildiği bildirildi.

Bakanlığın daha önce söz konusu sosyal medya platformunu reklam ihlali konusunda uyardığı kaydedilen açıklamada, "LinkedIn'de çevrim içi kumar reklamını yapmak ve sahibi olmayan sahte hesaplar oluşturmak gibi reklam ihlalleri yer aldı. Bu tür reklamların yerleştirilmesi sadece Kazakistan yasalarına değil tüm sosyal ağın iç kurallarına aykırıdır." denildi.

Açıklamada, bakanlığın LinkedIn'in tüm ihlalleri ortadan kaldırması durumunda erişimine yeniden izin vermeye hazır olduğu da belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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