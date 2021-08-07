Son dakika haberleri | Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi

Son dakika haberleri | Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre NUR Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 adet Mİ-8AMT tipi helikopter ile 16 kişilik özel itfaiye ekibi gönderdi.

NUR Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 adet Mİ-8AMT tipi helikopter ile 16 kişilik özel itfaiye ekibi gönderdi.

Kazakistan Olağanüstüsü Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla bakanlığa bağlı 2 helikopter ve özel ekibin, orman yangınlarıyla mücadelede destek olmak için Muğla'ya uçtuğu bildirildi.

Açıklamada, 2 Mİ-8AMT tipi helikopter ve 16 itfaiye uzmanından oluşan ekibin Nur Sultan Havalimanı'ndan uğurlandığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra açıklamada, Kazakistan'ın yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi için insani yardım desteğinde bulunmaya hazır olduğu da kaydedildi.

Son dakika haberleri | Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi
Son dakika haberleri | Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi
Son dakika haberleri | Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi
Son dakika haberleri | Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı itfaiyecilerin asker gibi görünmesinin sebebi teşkilat yapılarındaki farklılıktan kaynaklanıyor
Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı itfaiyecilerin asker gibi görünmesinin sebebi teşkilat yapılarındaki farklılıktan kaynaklanıyor
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Merve Çoban Rıza Kayaalp Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:29:02. #1.15#

title