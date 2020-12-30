Son dakika haberleri: Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Muhamediuly, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haberleri: Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Muhamediuly, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:32
Son dakika haberleri: Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Muhamediuly, AA'nın

Gelen son dakika haberlerine göre Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Arıstanbek Muhamediuly, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Arıstanbek Muhamediuly, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhamediuly, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Onur Çoban'ın çektiği "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullanan Muhamediuly, "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in Kayseri'de çektiği "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" başlıklı fotoğrafı seçti.

Muhamediuly, "spor" kategorisinde ise Sefa Karacan tarafından çekilen "Buz Pateni zarafeti" başlıklı kareyi tercih etti.

Her karede yaratıcı yaklaşım yakaladığını belirten Muhamediuly, "Fotoğraflar hem estetik hem etkileyici." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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