Son dakika haberleri! Kazakistan, LPG ticaretini tamamen elektronik ortama taşıyor
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Son dakika haberleri! Kazakistan, LPG ticaretini tamamen elektronik ortama taşıyor

Son dakika haberleri! Kazakistan, LPG ticaretini tamamen elektronik ortama taşıyor
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre NUR Kazakistan'ın sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ticaretini Ocak 2022 itibarıyla tamamen elektronik ortam üzerinden gerçekleştireceği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ticaretini Ocak 2022 itibarıyla tamamen elektronik ortam üzerinden gerçekleştireceği bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede LPG ticaretinin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için ilgili kanunda gerekli değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ocak 2022'den itibaren sıvılaştırılmış petrol gazı satışları, tamamen elektronik ticarete geçecek." ifadesi kullanıldı.

Halihazırda ülkede LPG'nin yüzde 50'sinin ticaret borsaları üzerinden satıldığı aktarılan açıklamada, bu rakamın yıl sonuna kadar yüzde 80'e çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Cumabay Karagayev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sıvılaştırılmış petrol gazının elektronik ticarete geçişi, sektörün yatırım çekiciliğini artıracak, fiyat şeffaflığını sağlayacak ve gazın kayıt dışı ihracatını engellemek için önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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