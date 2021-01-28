Son dakika haberleri! Kazakistan'ın Latin harflerine uyarlanan yeni alfabesi tanıtıldı
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Son dakika haberleri! Kazakistan'ın Latin harflerine uyarlanan yeni alfabesi tanıtıldı

28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:06
Son dakika haberleri! Kazakistan'ın Latin harflerine uyarlanan yeni alfabesi tanıtıldı

Son dakika habere göre NUR Kazakistan Ulusal Alfabe Komisyonu, 2023 - 2031 döneminde ülkede kademeli olarak kullanılma girecek Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesini tanıttı.

NUR Kazakistan Ulusal Alfabe Komisyonu, 2023 - 2031 döneminde ülkede kademeli olarak kullanılma girecek Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesini tanıttı.

Kazakistan Ulusal Alfabe Komisyonu, Başbakan Askar Mamin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, komisyon üyelerince 2023 - 2031 yılları arasında ülkede kademeli olarak kullanılmaya başlanacak Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesinin tanıtımı yapıldı.

Ahmet Baytursunov Dil Bilimi Enstitüsü tarafından geliştirilen alfabe "bir ses-bir harf" ilkesine göre hazırlandı.

Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesinde, 9'u ünlü 31 temel harf bulunuyor. Ancak alfabede yer almayan x,w gibi harfler ise yabancı kökenli kelimelerde kullanılacak.

Ayrıca Kazakistan Türkçesi'ne ait bazı sesler çift nokta imi, uzatma imi, çengel imi ve kısaltma imi gibi işaretlerle belirlenecek.

Başbakan Mamin, toplantıda yaptığı konuşmada "Alfabenin geliştirilmiş nüshası, Kazak dilinin yaygınlaşmasına yeni bir ivme kazandıracak ve modernleşmesine katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu alfabeyi geliştirme sürecinde 40'tan fazla nüshanın incelendiği ve eğitim kurumlarında yeni alfabe ile yazma ve okumaya ilişkin anket çalışmaları gerçekleştirildiği belirtiliyor.

1940'tan itibaren Kiril alfabesini kullanan Kazakistan, 2017'de kademeli olarak Latin alfabesine geçme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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