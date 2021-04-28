Son dakika haberleri: Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan Halk Asamblesi Başkanlığından çekildiğini duyurdu
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Son dakika haberleri: Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan Halk Asamblesi Başkanlığından çekildiğini duyurdu

Son dakika haberleri: Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan Halk Asamblesi Başkanlığından çekildiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkenin iç politikasında önemli yere sahip Kazakistan Halk Asamblesi Başkanlığı görevini, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e devrettiğini açıkladı.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkenin iç politikasında önemli yere sahip Kazakistan Halk Asamblesi Başkanlığı görevini, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e devrettiğini açıkladı.

Nazarbayev, başkent Nur Sultan'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılan Kazakistan Halk Asamblesi'nin 29. Genel Kurulu'nda konuştu.

"30 Yıldır Birlik, Barış ve Uyum" başlığıyla düzenlenen toplantıda Nazarbayev, "Bağımsızlık, bizim için adalet zamanı oldu. Kazak halkı, yıllarca öğrenmesine ve konuşmasına izin verilmediği milli ruhu ve zengin tarihine yeniden kavuştu." dedi.

Nazarbayev, Kazakistan'ın 30 yıllık bağımsızlığı sürecinde ülke ekonomisini sıfırdan inşa ettiklerini belirterek "Bağımsızlık yıllarında ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 13 kat arttı. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle bin 500 tesis kapandı. Halkın 2 milyonu işsizdi. O zaman nüfusun yüzde 47,5'i yoksulluk sınırının altında yaşıyorken bugün de bu oran yüzde 10'un altında. İşsizlik üç katına düşürülerek yüzde 4,5 seviyesine düştü." diye konuştu.

Ülke nüfusunun 2025 yılına kadar 20 milyonu aşacağını ve şu anda Kazakların oranının yüzde 70'i geçtiğini aktaran Nazarbayev, vatandaşların devlet dili olan Kazakçayı öğrenme isteklerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nazarbayev, Kazakistan'ın toplum çeşitliliğini avantaja çevirmeyi başardıklarını belirterek "Bu, artık ülkemizin iyi bilinen rekabet önceliğidir. Bizim geliştirdiğimiz etnik grupları arası ilişki modeli artık tüm dünyada kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

19 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini hatırlatan Nazarbayev, ülkenin iç politikasında önemli yere sahip Kazakistan Halk Asamblesi'nin Ömür Boyu Başkanlık görevinden bugün itibarıyla çekildiğini duyurdu.

Nazarbayev, devletin tüm sorularının aynı elde olması gerektiğine işaret ederek söz konusu görevi mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e devretme kararı aldığını açıkladı.

Kazakistan Halk Asamblesi, 1992'de ülkede yaşayan çeşitli etnik gruplar arasında barış ve uyumun desteklenmesi amacıyla kurulmuştu. 1995'ten beri Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kurum, dil politikasının geliştirilmesi, etnik toplulukların medyaları, tiyatroları ve halk sanatlarının desteklenmesi, etnik gruplar arası ilişkileri güçlendirmek için proje ve programların oluşturulması alanında çalışmalar yürütüyor. 2007'den beri anayasal statüsü verilen Asambleden 9 milletvekili Kazakistan Parlamentosu Meclisi'ne seçilme hakkına sahip oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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