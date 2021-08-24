Son dakika haberleri: Kazakistan genel nüfus sayımına hazırlanıyor

Gelen son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan'da bu yıl 1 Eylül ila 30 Ekim'de gerçekleşecek genel nüfus sayımı için hazırlıklar sürüyor.

NUR Kazakistan'da bu yıl 1 Eylül ila 30 Ekim'de gerçekleşecek genel nüfus sayımı için hazırlıklar sürüyor.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkede en son nüfus sayımının 2009'da yapıldığını hatırlattı.

Mamin, "Plana göre, geçen yıl yapacaktık ancak salgın dolayısıyla ertelendi. Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla genel nüfus sayımını bu yıl 1 Eylül ile 30 Ekim arasında yapılmasına karar verildi." dedi.

Genel nüfus sayımının ülkenin sosyoekonomik durumu bakımından önem arz ettiğini kaydeden Mamin, sayımda 32 bin vatandaşın geçici olarak istihdam edileceğini aktardı.

Kazakistan Milli İstatistik Kurumu Başkanı Nurbolat Aydapkelov da nüfus sayımında hem elektronik hem geleneksel yöntemin kullanılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova