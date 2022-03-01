Son dakika haberleri | Kazakistan'dan Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkisine karşı krizle mücadele planı

NUR Kazak hükümeti, 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, ulusal ekonomiye olumsuz etkilerini önlemek amacıyla üç senaryodan oluşan krizle mücadele planını kabul etti.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantırov, haftalık bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, bölgedeki jeopolitik gerginlik nedeniyle ülke ekonomisi ve iç piyasayı kontrol altında tutmak için ulusal banka ile iş birliği yürüttüklerini bildirdi.

Kuantırov, Ukrayna'da durumun kötüleşmesinin sadece ülkesinin değil tüm bölge ülkelerinin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Kazakistan Ulusal Bankası ile hükümeti, olumsuz, temel ve iyimser senaryodan oluşan krizle mücadele planını kabul etti." dedi.

Söz konusu planın hangi senaryoya göre işleyeceği konusuna da değinen Kuantırov, "Bu, Ukrayna'daki durumun ne yönde gelişeceğine bağlı." ifadesini kullandı.

Kazakistan Ulusal Bankası, Rusya ve Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'ta ulusal para birimine ve enflasyona baskıyı azaltmak için politika faiz oranını yüzde 13,5'e yükseltme kararı almıştı.

Ülkede son bir haftada milli para Tenge, ABD doları karşısında değer kaybetmeye başlamış ve Ulusal Banka tarafından geçen hafta 176 milyon dolar tutarında döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti.