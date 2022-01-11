Son dakika haberleri... Kazakistan'daki Türkler yaşadıkları korku dolu anları anlattı...

İSTANBUL (DHA) - KAZAKİSTAN'ın en büyük şehri Almatı'dan THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a gelen Türkler, ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle çatışmaların ortasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar. Almatı Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olan Pembe Öztürk, Her yerde bombalar patlıyor. Sadece bomba seslerini duyarak oturuyorduk. Bu olaylar çok kötü psikolojik etki bırakacak bizlerde" ifadelerini kullanırken, Ticaret için Almatı'da iş görüşmeleri için bulunan İsa Özyaman ise "Olayların başladığı gece çatışma seslerini duyduk. Şehir dışına kaçtık. 8 gün boyunca orada kaldık" diye konuştu.

Almatı'dan sabah saatlerinde 3'ü bebek toplam167 yolcusuyla hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı tahliye uçağı 16.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda indi. THY ve bazı özel hava kargo şirketi personeliyle, çeşitli amaçlarla ülkede bulunan Türkler'in yer aldığı 167 yolcu, terminale alındı.

"ÇATIŞMALARIN BAŞLAMASIYLA ŞEHİR DIŞINA KAÇTIK"

"OLAYLAR BİR ANDA BÜYÜDÜ"

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOKTU"