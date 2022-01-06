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Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldü Kazakistan'da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldü

NURSULTAN - Kazakistan'da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısının 12'ye yükseldiği, 353 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülke genelinde dün gece saatlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine geçici bir süre için ülkeye barış gücü gönderdi. Polis Sözcüsü Saltanat Azirbek bugün yaptığı açıklamada, protestocuların Almatı'da gece boyunca binalara saldırı girişiminde bulunulduğunu ve saldırganların etkisiz hale getirildiğini söyledi. Protestolar sırasında onlarca aracın kundaklandığı ve ateş açıldığı öğrenildi.

Almatı polisi tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlar sırasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, göstericilerle çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik gücü mensubu sayısının 12'ye yükseldiği, 353 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybeden polislerden birinin bedeninin başı kesilmiş halde bulunduğu aktarılırken, devlet medyası yaşananları terör olayı olarak nitelendirdi.

Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldü

Kazakistan'daki protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 12 güvenlik gücü öldü

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