Son dakika haberleri... Kazakistan'da yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler okullara dönecek
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Son dakika haberleri... Kazakistan'da yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler okullara dönecek

Son dakika haberleri... Kazakistan'da yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler okullara dönecek
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, 1 Eylül'den itibaren okullarda yüz yüze eğitime başlayacak.

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, 1 Eylül'den itibaren okullarda yüz yüze eğitime başlayacak.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında, okullarda geleneksel eğitim sistemine geçiş için hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Ülke genelinde okulların 1 Eylül'de açılacağını ifade eden Mamin, "Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul, liselerin yanı sıra kolej ve üniversiteler yüz yüze eğitim sistemine geçecek." dedi.

Mamin, yeni dönemde sadece Kovid-19 aşısı olan öğretmenlerin görev yapabileceğini vurgulayarak, "25 Ağustos'a kadar sağlık gerekçesi olanlar hariç tüm öğretmenlerin yüzde 100 aşılanmasının sağlanması talimatını veriyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy da yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak sıhhi tedbirleri açıkladı.

Buna göre, eğitim kurumlarında toplu etkinliklere izin verilmeyecek ve ebeveynler dahil herkes okullara "açık" mobil uygulamasıyla girebilecek. Yemekhanelerde en az 2 metre sosyal mesafe sağlanacak, sınıf ve yurtlarda doluluk oranı yüzde 50'yi geçmeyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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