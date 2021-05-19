Son dakika haberleri: Kazakistan'da Türk halklarının "tabu geleneğini" anlatan kitap tanıtıldı
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Son dakika haberleri: Kazakistan'da Türk halklarının "tabu geleneğini" anlatan kitap tanıtıldı

Son dakika haberleri: Kazakistan'da Türk halklarının 'tabu geleneğini' anlatan kitap tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haber: NUR Kazakistan'da Prof. Dr. Adil Ahmetov'un araştırma kitabı "Türk Dünyasında Tabu Geleneği"nin tanıtım töreni düzenlendi.

NUR Kazakistan'da Prof. Dr. Adil Ahmetov'un araştırma kitabı "Türk Dünyasında Tabu Geleneği"nin tanıtım töreni düzenlendi.

Uluslararası Türk Akademisi tarafından basılan 600 sayfalık kitapta 40'a yakın Türk halkının ortak yüzlerce tabu örnekleri ve sözlükleri yer alıyor.

Başkent Nur Sultan'daki Milli Akademik Kütüphane binasında düzenlenen törene, Kazakistan Devlet Sekreteri Krımbek Köşerbayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov, Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Şahrat Nuruşev'in yanı sıra milletvekilleri, bilim insanları ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Devlet Sekreteri Krımbek Köşerbayev, söz konusu kitabın tüm Türk dünyası için önemine dikkati çekerek, Adil Ahmetov'un uzun yıllara dayanan titiz çalışmasının sonucunda Türk halklarının yaşam kültüründe kutsal yeri bulunan tabuların bilimsel yön kazandığını kaydetti.

Adil Ahmetov da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır üzerinde araştırma yaptığı eserinin kitap olarak basılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tabu dediğimiz insanoğlunun yaşam biçimidir. Zor bir konu ama çok önemli. Bunun için bu kitapta Yakutya'dan Gagauz Türklerine kadar tüm Türk halklarının tabu gelenekleri örnekleriyle anlatılıyor." dedi.

Ahmetov, kitabından anaokulundaki çocuklardan üniversitede araştırma yapan akademisyenlere kadar herkesin yararlanabileceğini de kaydetti.

Törende aynı zamanda Ahmetov'un Kızılderililerinin Türk kökenli olduklarına ilişkin "Eski Amerikan Kızılderililerinin Altay Kökleri" ve "Asır Dersleri" başlıklı kitapları da tanıtıldı.

Son dakika haberleri: Kazakistan'da Türk halklarının 'tabu geleneğini' anlatan kitap tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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