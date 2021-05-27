Son dakika haberleri! Kazakistan'da sürü halinde yaşayan Sayga antiloplarının "rahat göçü" için özel bölge kurulacak
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Son dakika haberleri! Kazakistan'da sürü halinde yaşayan Sayga antiloplarının "rahat göçü" için özel bölge kurulacak

Son dakika haberleri! Kazakistan'da sürü halinde yaşayan Sayga antiloplarının 'rahat göçü' için özel bölge kurulacak
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: NUR Kazakistan'da avlanması yasaklanan ve devlet tarafından korunan Sayga antilopları için 657 bin hektarlık doğa rezervi kurulacak.

NUR Kazakistan'da avlanması yasaklanan ve devlet tarafından korunan Sayga antilopları için 657 bin hektarlık doğa rezervi kurulacak.

Kazakistan hükümeti, ülke steplerinde sürü halinde yaşayan ve boynuzundan ilaç üretildiği için kaçak avcıların ticari hedefi haline gelen Sayga antilobunu korumak için önlemler almaya devam ediyor.

Kaçak avcılığa karşı yürütülen etkin mücadele ve ceza mevzuatının sıkılaştırılması gibi önlemler sayesinde, ülkede nesli tükenmekte olan Sayga antilobunun nüfusu son 2 yılda 334 binden 842 bine çıktı.

Kazakistan Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla ülkenin batısında yaşayan yaklaşık 600 bine yakın Ural antilobu için özel doğa rezervi kurulacak.

Toplamda 657 bin hektar alana kurulacak Bökeyorda Devlet Doğa Rezervi'nde Sayga antilobunun göçü için rahat ortamın oluşturulması amaçlanıyor.

Sayga antilobunu koruma ekibinde yer alan müfettiş Nurlan Yergaliyev'in 2019'da kaçak avcılar tarafından dövülerek öldürülmesi toplumda büyük tepkiye yol açmış ve nesli tükenmekte olan hayvanlar konusunda duyarlılığı artırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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Son dakika haberleri! Kazakistan'da sürü halinde yaşayan Sayga antiloplarının "rahat göçü" için özel bölge kurulacak - Haberler
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