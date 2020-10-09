Son dakika haberleri... Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı
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Son dakika haberleri... Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı

09.10.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:13
Son dakika haberleri... Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı

Son dakika haberi: Kazakistan'dan kritik karar geldi.

Kazakistan'dan kritik karar geldi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, pedofili suçlularını isim isim yayınladı. 

Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.Pedofili suçlularına kimyasal hadım uygulanan ülkede pedofili suçundan tutuklanmış ve serbest bırakılmış 234 suçlunun isimleri, resimleri ve adres bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, suçluları utandırmak ve çocukları gelecekteki saldırılardan korumak amacıyla böyle bir uygulamaya gidiliğini belirtti. Web sayfasına yüklenen bilgilerde, "234 potansiyel tehlikeli pedofili listesi' başlığıyla pedofili suçlularına ait bilgiler yer alıyor.


Son dakika haberleri... Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı
Son dakika haberleri... Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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