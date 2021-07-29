Son dakika haberleri | Kazakistan'da Kovid-19'a yakalananların yüzde 99'unu aşılanmayanlar oluşturuyor

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 99'unu, aşı olmayanların oluşturduğunu belirtti.

NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 99'unu, aşı olmayanların oluşturduğunu belirtti.

Tsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede hastanelerdeki doluluk oranının artmasından endişe duyduklarını ve bir bölge dışında diğer 16 eyaletin Kovid-19'un yayılma hızına göre kırmızı kategoride yer aldığını söyledi.

Virüsün tehlikeli boyutundan korunmanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu kaydeden Tsoy "Şu anda Kovid-19 hastalarının yüzde 99'unu aşı olmayanların oluşturduğunun altını çizmek istiyorum. Bu nedenle, vatandaşlarımızı ülkemizde toplu bağışıklığın oluşumuna katkıda bulunmak için aşı konusunda bilinçli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tsoy, bugüne kadar ülkede 6 bin 925 kişinin aşı sonrası tekrar virüse yakalandığını belirterek "Bu rakam, birinci doz aşı olanların sadece yüzde 0,1'ini oluşturuyor ve aşının etkili olduğunu gösteriyor." dedi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüse karşı birinci doz aşı olanların sayısı 5 milyon 230 bine ulaşırken ikinci dozunu tamamlayanlar sayısı ise 3 milyonu geçti.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 479 Kovid-19 vakası tespit edilerek salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova